السعودية تسجل "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" في قائمة التراث العالمي لليونيسكو

نجحت السعودية في تسجيل "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" الواقعة في منطقة الرياض في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، بوصفه موقعا ثقافيا يمتلك قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ46 للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة نيودلهي في جمهورية الهند خلال الفترة من 22 إلى 31 يوليو.

وأكد الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، أن تسجيل "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" يعكس ما يحظى به التراث السعودي من دعم واهتمام كبيرين من القيادة، مشيرا إلى أن تسجيل عناصر التراث الثقافي بقوالبه المادية وغير المادية لدى "اليونيسكو" يأتي انطلاقا من عمق السعودية التاريخي، ويترجم دورها في خدمة التراث الإنساني العالمي المشترك، تحت مظلة رؤية 2030 التي شددت على أهمية الاعتزاز بالهوية الوطنية التي يعد التراث الوطني بكافة قوالبه المادية وغير المادية أحد مكوناتها الرئيسة.

وبهذا التسجيل تصبح المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو هي: موقع الحِجر الأثري (1429هـ/ 2008م)، حي الطريف في الدرعية التاريخية (1431هـ/ 2010م)، جدة التاريخية (1435هـ/ 2014م)، موقع الفنون الصخرية في منطقة حائل (1436هـ/ 2015م)، واحة الأحساء (1439هـ/ 2018م)، منطقة حمى الثقافية (1442هـ/ 2021م)، محمية عروق بني معارض (1445هـ/ 2023م)، إضافة إلى التسجيل الحالي المتمثل في المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية (1446هـ/ 2024م).

وتقع "منطقة الفاو الأثرية" في محافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض، وتمتد على مساحة محمية تبلغ 50 كيلومترا مربعا، وتحيطها منطقة عازلة بمساحة 275 كيلومترا مربعا، عند تقاطع صحراء الربع الخالي وتضاريس سلسلة جبال طويق، التي تشكل ممراً ضيقاً يسمى "الفاو".