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  • الاتحاد وديابي .. ثاني أغلى صفقات الميركاتو الصيفي بـ 244 مليون ريال
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الاتحاد وديابي .. ثاني أغلى صفقات الميركاتو الصيفي بـ 244 مليون ريال

الاتحاد وديابي .. ثاني أغلى صفقات الميركاتو الصيفي بـ 244 مليون ريال
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الخميس 25 يوليو 2024 4:45 مساء
  • حدثت فى الخميس 25 يوليو 2024 7:29 مساء

أصبحت صفقة انتقال الفرنسي موسى ديابي إلى صفوف فريق الاتحاد لكرة القدم لتمثيله في دوري روشن السعودي في الموسم الجديد في المركز الثاني من حيث القيمة المالية في قائمة أغلى صفقات أندية العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الاتحاد أمس ضم الجناح الفرنسي قادماً من أستون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2029، وبقيمة 60 مليون يورو (244.2 مليون ريال)، وفقاً لوسائل إعلام أوروبية ومواقع رياضية معتمدة.

وجاءت صفقة ديابي خلف صفقة انتقال الفرنسي ليني يورو من ليل الفرنسي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغة 62 مليون يورو (252.4 مليون ريال) في القائمة، وأيضاً متفوقة على صفقة انتقال السنغالي أمادو أونانا من إيفرتون الإنجليزي إلى موطنه أستون فيلا البالغة 59.35 مليون يورو (241.6 مليون ريال) وفق موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وحلت ثالثا صفقة انتقال البرازيلي الصاعد إندريك من بالميراس البرازيلي إلى ريال مدريد الإسباني البالغة 47.5 مليون يورو (193.3 مليون ريال).

كما تراجعت صفقة انتقال الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى النصر من المركز الثامن إلى المركز الـ50، حيث تعاقد النصر مع الحارس البرازيلي (25 عاما) بعقد يمتد حتى عام 2028 وبمبلغ 18 مليون يورو (73.4 مليون ريال)، وتمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق المقام حاليا في البرتغال.

وتعد صفقة ديابي وبينتو الصفقتين السعوديتين في قائمة أغلى 50 صفقة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبدأت فترة الانتقالات مطلع الشهر الجاري في أغلب الدوريات العالمية على أن تنتهي أواخر أغسطس وبداية سبتمبر المقبلين.

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