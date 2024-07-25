طيران ناس يوقع صفقة لشراء 160 طائرة إيرباص لتوسيع قدرات أسطوله

وقعت شركة طيران ناس، الناقل الاقتصادي السعودي اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 160 طائرة جديدة.

تشمل اتفاقية 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo و 130 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320 ، ليرفع بذلك حجم طلبياته من شراء الطائرات إلى 280 طائرة خلال 7 سنوات.

وفي تفاصيل الاتفاقية أكد طيران ناس أن الــ 160 طائرة تشمل 90 طائرة مؤكدة تضم 15 طائرة عريض البدن من طراز A330neo و75 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320، إضافة إلى 70 طائرة أحقية شراء منها 15 طائرة عريض البدن A330neo، و55 طائرة ذات الممر الواحد.

جاء التوقيع على هامش معرض فارنبرة للطيران في لندن بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس، عايض الجعيد، والرئيس التنفيذي في شركة أيرباص – الطائرات التجارية كريستيان شيرر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا بأن اتفاقية شراء 160 طائرة من شركة ايرباص، تؤكد التزام طيران ناس بتعزيز موقعه من خلال مضاعفة حجم طلبيات شراء الطائرات إلى 280 طائرة لضمان استدامة النمو في عمليات الشركة وشبكة وجهاتها في السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما ستعزز السعة المقعدية وتوسيع الشبكات والعمليات في السوق الداخلي لمواكبة الطلب المتنامي.

من جهته أكد عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن صفقة طيران ناس تصب في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران الرامية إلى ربط السعودية بأكثر من 250 وجهة دولية وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويا عبر المطارات السعودية بحلول 2030.

وتعد هذه الصفقة الثانية خلال 7 سنوات بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة في عام 2016، وأشار المهنا إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى مع ايرباص التي تتضمن طائرات عريضة البدن من طراز A330neo المقرر بدء استلامها في الربع الأول من 2027.