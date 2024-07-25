مصر ترفع أسعار الوقود 15% قبل أيام من إجراء صندوق النقد مراجعة قروض

رفعت مصر اليوم الخميس أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب منشور الجريدة الرسمية.

وفقا لوزارة البترول المصرية، جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه (0.25 دولار)، بينما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وصعد سعر بنزين 95 إلى 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.