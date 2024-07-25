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  • تراجع أرباح "فورد" إلى 1.83 مليار دولار في الربع الثاني
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تراجع أرباح "فورد" إلى 1.83 مليار دولار في الربع الثاني

تراجع أرباح "فورد" إلى 1.83 مليار دولار في الربع الثاني
نيويورك : الألمانية
  • الخميس 25 يوليو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 25 يوليو 2024 10:51 صباحا

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات الأربعاء انخفاض أرباحها للربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.

بلغت أرباح الشركة 1.83 مليار دولار، أو 0.46 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.92 مليار دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

باستثناء البنود الخاصة، أبلغت فورد عن أرباح معدلة بلغت 1.9 مليار دولار أو 0.47 دولار للسهم خلال هذه الفترة.

ارتفعت إيرادات فورد خلال الربع 6.5 % إلى 47.8 مليار دولار من 44.9 مليار دولار في العام الماضي.

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