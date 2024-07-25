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الذهب يتراجع 0.9 وسط جني أرباح وترقب بيانات أمريكية

الذهب يتراجع 0.9 وسط جني أرباح وترقب بيانات أمريكية
واشنطن : رويترز
  • الخميس 25 يوليو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 25 يوليو 2024 10:51 صباحا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1 % اليوم وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر مزيدا من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2377.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2376.70 دولار.

قال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: "عندما تنظر من منظور أساسيات السوق فإنه لا توجد عوامل تضغط على الذهب. لذا يبدو أننا نشهد بعض جني الأرباح. ومن منظور فني قد تنخفض الأسعار أكثر".

تترقب الأسواق قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، المقرر نشرها غدا الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 28.18 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8% إلى 940.40 دولار. ونزل البلاديوم 1.5% إلى 918.63 دولار.

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