أسعار النفط تتراجع 0.5% وسط مخاوف إزاء الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما محت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على أثر المكاسب التي شهدتها الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 38 سنتا أو 0.5 % إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:29 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4 % إلى 77.26 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بهبوط قدره 1.6 مليون برميل فقط.

انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 250 ألف برميل.

قال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج -وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "رغم تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة فإن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن ضعف الطلب في الصين، كما أن توقعات إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق في غزة أضافت إلى الضغوط".

بحسب بيانات حكومية صينية، تتجه واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

قال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن للأوراق المالية: "إذا تقدمت محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستمرت الأسهم الأمريكية في التراجع وظل الاقتصاد الصيني متباطئا، فقد تهبط أسعار النفط إلى مستويات أوائل يونيو".