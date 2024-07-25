أول زيادة لفائض الميزان التجاري السعودي على أساس سنوي في 20 شهرا

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية في مايو 6% على أساس سنوي إلى 104.8 مليار ريال، نتيجة صعود صادرات النفط 5% إلى 75.9 مليار ريال، بجانب زيادة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) 8% عند 28.9 مليار ريال.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، سجلت الصادرات السلعية للسعودية في مايو أعلى مستوى منذ مارس 2023، ما دفع فائض الميزان التجاري لتسجيل أول زيادة على أساس سنوي خلال 20 شهرا.

في المقابل، ارتفعت الواردات للشهر ذاته 3% عند 70.2 مليار ريال، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

وارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية في مايو 13% على أساس سنوي إلى 34.5 مليار ريال، كأول زيادة منذ سبتمبر 2022 بدعم صعود الصادرات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وصعد متوسط أسعار النفط (برنت) بنحو 17% على أساس سنوي في مايو الماضي، إلى 84.7 دولار للبرميل.

فيما تبقى السعودية ملتزمة بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" بهدف دعم استقرار الأسواق.