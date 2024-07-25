"إعادة التصدير" تدعم الصادرات السعودية غير النفطية في مايو 8.2% لتصل 28.9 مليار ريال

نمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال مايو الماضي 8.2%، لتبلغ 28.9 مليار ريال مقابل 26.7 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، سجلت الصادرات غير النفطية أعلى مستوى في 23 شهرا، مدعومة بالزيادة الكبيرة في عمليات إعادة التصدير التي بلغت 10.2 مليار ريال كأعلى رقم شهري، بحسب البيانات المتوافرة للهيئة العامة للإحصاء.

ومقارنة مع الشهر السابق (أبريل) نمت الصادرات 29%.

تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

إلى ذلك، تجاوزت الصادارت غير النفطية خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري 121.7 مليار ريال.