تراجع أرباح "زين السعودية" 8% في الربع الثاني

تراجعت أرباح شركة الإتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بنسبة 8% خلال الربع الثاني من 2024.

قالت الشركة في بيان على موقع "تداول" اليوم أن صافي الربح خلال الربع الثاني بلغ 105 مليون ريال مقابل 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. مشيرة إلى أن التراجع جاء نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 20 مليون ريال بسبب زيادة في أسعار (سايبور) و(ليبور).

حققت الشركة زيادة في إيراداتها خلال الربع الثاني بقيمة 160 مليون ريال، وبزيادة 6.68 % عن الربع المماثل من العام 2023. تعود الزيادة إلى نمو إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة إضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

بلغ صافي ربح الشركة خلال النصف الأول 172 مليون ريال بتراجع 86% عن الفترة المماثلة من العام الماضي الذي حققت فيه الشركة 1.2 مليار ريال.

ارتفع إجمالي الأرباح للشركة بمقدار 57 مليون ريال 3.8%، رغم زيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 38 مليون ريال 6% وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 33 مليون ريال.

سجلت الشركة إيرادات منحة حكومية لمرة واحدة بمبلغ 52 مليون ريال متعلق بإغلاق مشروع.