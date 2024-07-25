أنت هنا

  • الشركات
  • تراجع أرباح "زين السعودية" 8% في الربع الثاني
﻿

تراجع أرباح "زين السعودية" 8% في الربع الثاني

تراجع أرباح "زين السعودية" 8% في الربع الثاني
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 25 يوليو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 25 يوليو 2024 9:57 صباحا

تراجعت أرباح شركة الإتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بنسبة 8% خلال الربع الثاني من 2024.

قالت الشركة في بيان على موقع "تداول" اليوم أن صافي الربح خلال الربع الثاني بلغ 105 مليون ريال مقابل 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. مشيرة إلى أن التراجع جاء نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 20 مليون ريال بسبب زيادة في أسعار (سايبور) و(ليبور).

حققت الشركة زيادة في إيراداتها خلال الربع الثاني بقيمة 160 مليون ريال، وبزيادة 6.68 % عن الربع المماثل من العام 2023. تعود الزيادة إلى نمو إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة إضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

بلغ صافي ربح الشركة خلال النصف الأول 172 مليون ريال بتراجع 86% عن الفترة المماثلة من العام الماضي الذي حققت فيه الشركة 1.2 مليار ريال.

ارتفع إجمالي الأرباح للشركة بمقدار 57 مليون ريال 3.8%، رغم زيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 38 مليون ريال 6% وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 33 مليون ريال.

سجلت الشركة إيرادات منحة حكومية لمرة واحدة بمبلغ 52 مليون ريال متعلق بإغلاق مشروع.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

عمومية "إس تي سي" تقر استحواذ صندوق الاستثمارات على 51% من "توال"

25 يوليو 2024
الشركات

شركة تطوير متنزه النفط تعين مديرين تنفيذيين لمشروع THE RIG

24 يوليو 2024
الشركات

السوق المالية توافق على الطرح العام لوحدات "صندوق الأهلي الاستثماري الوقفي"

24 يوليو 2024
الشركات

التصريح لشركة "حصة منفعة" لإنشاء منصة توزيع الصناديق الاستثمارية والعقارية

24 يوليو 2024
الشركات

زيادة المبيعات ترفع أرباح "أسمنت ينبع" 12.7 % خلال الربع الثاني

24 يوليو 2024
الشركات

الخدمات الأرضية : استقالة الإدريسي وتعيين مازي رئيسا تنفيذيا للشركة

24 يوليو 2024