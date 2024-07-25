الدوري الأمريكي للسلة يوقع اتفاقية بث بقيمة 76 مليار دولار

تمكن شبكة "إي إس بي إن" التابعة لوالت ديزني و"إن بي سي" يونيفرسال المملوكة لشركة كومكاست وأمازون دوت كوم من الفوز بحقوق نقل مباريات دوري السلة الأمريكي لكرة السلة في صفقة تقدر قيمتها بنحو 76 مليار دولار.

وقالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الأربعاء إنها رفضت عرضا من وحدة "تي إن تي" سبورتس التابعة لوارنر براذرز ديسكفري منهية علاقة استمرت أربعة عقود مع الشركة الإعلامية.

وقال محللون إن الفوز بحقوق البث التلفزيوني يتطلب التزاما ماليا ضخما بالنظر إلى التكلفة والرسوم المرتبطة بالإنتاج.

وقال الدوري الأمريكي للمحترفين إنه سيتم بث حوالي 75 مباراة في الدور التمهيدي للموسم على التلفزيون كل موسم، ارتفاعا من الحد الأدنى البالغ 15 مباراة بموجب الاتفاقية الحالية.