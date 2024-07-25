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  • الاتحاد السعودي يتعاقد مع الفرنسي ديابي بقيمة 65 مليون دولار
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الاتحاد السعودي يتعاقد مع الفرنسي ديابي بقيمة 65 مليون دولار

الاتحاد السعودي يتعاقد مع الفرنسي ديابي بقيمة 65 مليون دولار
الرياض : الألمانية
  • الخميس 25 يوليو 2024 12:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 25 يوليو 2024 1:53 صباحا

أعلن نادي الاتحاد السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.


وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت أمس الثلاثاء، أنه تم إبلاغ ديابي بالخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا للتوقيع رسميا لنادي الاتحاد.


وحط ديابي الرحال في إسبانيا حيث مقر معسكر الاتحاد الذي يستعد حاليا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.


وخضع اللاعب الفرنسي للكشف الطبي الثلاثاء، قبل أن يخوض مرانا مع الفريق انتظارا لإعلان الصفقة رسميا.


وتوصل نادي الاتحاد إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا بشأن التعاقد مع موسى ديابي.


وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الصفقة تم الاتفاق على بنودها حيث سينتقل ديابي إلى النادي السعودي بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني (65 مليون دولار).

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