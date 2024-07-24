الأسهم الأمريكية عند أدنى مستوى في أسابيع بضغط من "تسلا" و"ألفابت"

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع اليوم الأربعاء، إذ قوضت أرباح ضعيفة لشركتي تسلا وألفابت ثقة المستثمرين في شركات التكنولوجيا العملاقة التي كانت في السابق تقود صعود الأسهم في 2024.

وهوت أسهم تسلا 12 % بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أدنى هامش ربح لها منذ أكثر من خمس سنوات، وتراجعت أسهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، 4.8 % على الرغم من تحقيقها أرباحا جيدة بالربع الثاني على التوقعات، إذ ركز المستثمرون على تباطؤ نمو الإعلانات وحديث الشركة عن ارتفاع النفقات الرأسمالية لهذا العام.

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 128.10 نقطة، (2.31 %-)، ليغلق عند 5427.64 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 654.94 نقطة، (3.64 %-)، ليصل إلى 17342.41 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 499.21 نقطة، (1.24 %-)، إلى 39858.88 نقطة.