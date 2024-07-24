أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع كبير لمخزونات الخام والوقود الأمريكية، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بسبب مخاوف من ضعف الطلب العالمي.

وأنهت الأسعار ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية وتزايد المخاطر على صعيد الإمدادات جراء حرائق غابات في كندا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.9 %، عند 81.71 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 0.8 %، إلى 77.59 دولار للبرميل عند التسوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض 400 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 250 ألف برميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من الخام، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تراجعت أيضا في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط سبعة بالمئة خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي 5 %.

ومع ارتفاع الأسعار، أجبرت حرائق الغابات في كندا بعض المنتجين على تقليص الإنتاج وهددت كمية كبيرة من العرض.