الدولار يهبط إلى أدنى مستوياته في شهرين مقابل الين

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الين اليوم الأربعاء مع انحسار عمليات بيع الين على المكشوف في معاملات المناقلة المالية قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل، وذلك مع استعداد المستثمرين لتحرك يميل إلى التشديد للبدء في التراجع عن سياسة التحفيز النقدي.

وصعد الين أيضا إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو مقابل اليورو.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة منها الين واليورو، 0.34 % إلى 104.12 نقطة. ومحا المؤشر خسائره لفترة وجيزة بعد أن قالت ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم إن القراءة الولية لمؤشرها المجمع لمديري مشتريات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 55 نقطة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ورجحت مصادر أن يناقش "المركزي الياباني" في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة، ويكشف عن خطة لخفض مشتريات السندات إلى النصف تقريبا في السنوات المقبلة.

وانخفض الدولار 1.56 % إلى 153.16 ين، مسجلا أدنى مستوى له منذ السادس من مايو. وسجل اليورو أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو وانخفض 1.36 % إلى 166.56 ين.

وارتفع اليورو 0.08 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.086 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.19 % إلى 1.293 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 0.5 % إلى 0.6599 دولار أمريكي ليقترب من أدنى مستوى سجله في أوائل يونيو.