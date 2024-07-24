السعودية ترحب باتفاق خفض التصعيد في اليمن بشأن المصارف والخطوط الجوية

رحبت السعودية اليوم بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروندبيرج يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية إلى دعم الرياض للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن.

أكدت السعودية استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.

أعربت الرياض عن تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، بما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خريطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.