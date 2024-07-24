"الدرعية" توقع عقدا بـ 8 مليارات ريال لبناء 4 فنادق ومركز فروسية في وادي صفار

أعلنت شركة الدرعية اليوم عن توقيع عقد بناء ضخم مع شركة أورباكون السعودية، وشركة والبواني القابضة لتنفيذ مشروع بناء أربعة فنادق فاخرة والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية، كجزء من المخطط الرئيس للمنطقة. وتبلغ قيمة العقد 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، ليصبح أكبر العقود الممنوحة من قبل شركة الدرعية حتى الآن.

وشهد حفل توقيع العقد حضور كل من جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، ورامز الخياط رئيس شركة أورباكون السعودية، وفخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني، والذي أُقيم اليوم في الدرعية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء قريبا في المشروع والذي يعد مرحلة مهمة أخرى لمشروع الدرعية، حيث يأتي هذا العقد بعد الإعلان السابق في مطلع يوليو الجاري عن عقد آخر بقيمة 7.8 مليار ريال (2.07 مليار دولار) لبناء منطقة جديدة متعددة الاستخدامات شمال الدرعية.

وقال جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية "يعد هذا المشروع خطوة رئيسة ومهمة في تسريع خططنا التطويرية لمنطقة وادي صفار في الدرعية، ويشمل المشروع 4 فنادق عالمية فاخرة، هي امان "Aman"، وسيكس سينسيز "Six Senses"، وذا تشيدي "The Chedi"، وفايينا "Faena"، إضافة إلى النادي الملكي للفروسية والبولو. ويسعدنا أن هذه الشركات هي من أبرز شركات البناء والتطوير، وستعمل هذه الشركات على الجزء الأساسي من المخطط الرئيسي لوادي صفار".

وأضاف "تعد هذه الفنادق هي ضمن 40 فندقا في الدرعية ومشروع وادي صفار تم التخطيط لإنشائها. ونتطلع إلى تقديم تجارب فاخرة عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء المملكة والمنطقة والعالم. كما سيعمل مركز الفروسية على إنشاء مركز للتميز الإقليمي، يستند على التراث الغني والتاريخ العريق للحصان العربي وتقاليد الفروسية السعودية".

ويأتي هذا العقد بالنسبة لشركة الدرعية إمتدادا لتطبيق استراتيجية الشراء الجديدة، حيث يعزّز هذا النهج بيئة تعاونية بين الدرعية والمقاولين الرئيسين، والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين والموردين، مما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية. وستكشف شركة الدرعية خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الفنادق والأصول التي سيتم تطويرها في منطقة وادي صفار ضمن هذا المشروع.