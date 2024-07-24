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ميزانية الكويت تتحول من الفائض إلى تسجيل عجز مالي بـ 5.23 مليار دولار

ميزانية الكويت تتحول من الفائض إلى تسجيل عجز مالي بـ 5.23 مليار دولار
الكويت: رويترز
  • الاربعاء 24 يوليو 2024 2:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 24 يوليو 2024 3:26 مساء

سجلت الكويت عجزا ماليا فعليا 1.6 مليار دينار (5.23 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، مقارنة بفائض 6.4 مليار دينار في السنة المالية التي سبقتها. بحسب إعلان بيان وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء.

بلغ إجمالي إيرادات الكويت 23.645 مليار دينار مقابل 28.802 مليار في السنة السابقة. فيما بلغ إجمالي المصروفات 25.206 مليار دينار مقابل 22.370 مليار.

تمثل البيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، ولا تشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

اضطرت الكويت إلى الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها مجموعة أوبك بلس وسط انخفاض أسعار النفط هذا العام، بينما أحرزت تقدما بطيئا في تنويع مصادر الإيرادات.

بلغ إجمالي إيرادات الكويت النفطية 21.528 مليار دينار مقابل 26.713 مليار في السنة السابقة. بينما بلغ متوسط سعر برميل النفط 84.36 دولار، وبلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.650 مليون برميل في السنة المالية 2023-2024.

بلغت الإيرادات غير النفطية 2.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.3% عن السنة المالية الماضية.

 

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