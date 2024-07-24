بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز ضمن مشاريع "الرياض الخضراء"

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، إحدى الحدائق الكبرى ضمن مشاريع "الرياض الخضراء".

وكان قد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسمية الحديقة باسم "حديقة الملك عبدالعزيز" بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث انطلقت الأعمال الإنشائية في المشروع الذي تبلغ مساحته 4.3 مليون متر مربع، وسيستغرق تنفيذه 36 شهرا، ويقع شمال الرياض على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز شمالا وطريق الأمير فيصل بن بندر غربا وطريق الأمير بدر بن عبدالمحسن شرقاً وطريق أنس بن مالك جنوبا.

وتتميز الحديقة بقربها من المواقع الحيوية مثل مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما ترتبط الحديقة بمحطة القطار مما يُسهّل الوصول إليها من جميع أنحاء المدينة.

وتم اعتماد تصميم الحديقة من بين عدد من التصاميم التي قدمتها 4 شركات عالمية شاركت بطرح أفضل الأفكار والتصاميم بما يحقق معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية، حيث اعتُمد مبدأ التصميم الفائز، على تصميم مميز يراعي البيئة المحلية، قدم 6 أنماط متنوعة في أنواع الأشجار والتصاميم المتعلقة بها، أبرزها الحديقة النباتية التي تتميز بموقعها في مركز الحديقة بمساحة 200 ألف متر مربع وفيها 200 نوع من النباتات المحلية بكثافة عالية، كما تمت الاستفادة من شعيب المونسية المتفرع من وادي السّلي الذي يخترق الحديقة بأطوال تزيد على 11 كيلو مترا وبمساحة 770 ألف متر مربع ضمن الحديقة النباتية ومبانٍ تجارية بتصاميم مستدامة تحاكي موقعها في الحديقة، ومسار بانورامي يطل عليها بطول 2 كيلو متر، أما الأنماط التصميمية الخمسة الأخرى فقد تضمنت حدائق المرتفعات والسهول والهضاب والحدائق الصحراوية صُممت باختيار أشجار وشجيرات مختلفة لتعزيز التنوّع الحيوي، وتكوين بيئة جاذبة للطيور والفراشات وغيرها.

وسيتم تشجير الحديقة لتصل المناطق المظللة بالأشجار إلى 65 % من مساحة الحديقة من خلال زراعة أكثر من مليوني شجرة وشجيرة مختارة بعناية تتلاءم مع بيئة مدينة الرياض لضمان استدامتها، واستخدام مياه الريّ المعاد تدويرها بكميات تتناسب مع احتياج الأشجار.

وستضم الحديقة مبان صممت لتكون معالم بيئية مميزة وجاذبة تشكل مشهدا حضريا يعرف بالحديقة، ويجذب سكان المدينة والسيّاح ويوفر أماكن للترويح، حيث تحتوي على 24 منطقة ألعاب للأطفال و 30 منطقة رياضية ، كما تمت الاستفادة من وادي المونسية ما يسهم في خفض درجة الحرارة لتوفير تجربة تنزه صحية طوال اليوم لكافة الفئات العمرية، ورفع معدل خطوات المشي للفرد إلى 6 آلاف خطوة يوميا من خلال المسارات المشجرة المصممة للمشاة ولممارسة رياضة الجري والدراجات بطول 115 كيلومترا. كما تحتوي الحديقة على مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات ومطاعم وأنشطة ترويحية متنوعة.

يذكر أن "الرياض الخضراء" بدأت أعمال تنفيذ عدد من الحدائق الكبرى داخل المدينة مثل العروبة والمونسية والقادسية والرمال، وأعمال تشجير الأودية وروافدها، وتشجير الطرق والميادين الرئيسية مثل طرق الملك سلمان والملك خالد، ويجري العمل على تشجير الأحياء السكنية، وتنفيذ حدائق الأحياء، وتشجير الشوارع الداخلية وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير المساجد والمدارس، ومواقف السيارات، والمباني الحكومية والعامة كالوزارات والهيئات والجامعات، إضافة إلى تنفيذ شبكات مياه للرّي بطول 1,350 كيلو مترا على مستوى المدينة، كما تعمل مشاتل "الرياض الخضراء" على إنتاج 3 ملايين شجرة وشجيرة ومغطيات تربة سنويا لتوفير احتياجات التشجير اللازمة.

يشار إلى أن "الرياض الخضراء" يسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، حيث يستهدف زراعة 7.5 مليون شجرة في الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9 % من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 مترا مربعا، ما يعادل 16 ضعفا مما هو عليه الآن والإسهام في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار. كما يعزز الرياض الخضراء التصنيف العالمي للمدينة لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم".