مذكرة تفاهم لتوفير فرص العمل في القطاع السياحي السعودي

وقعت وزارة السياحة السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة تطوير البلد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس ومدير الأصول بمنطقة جدة التاريخية "البلد"-، بهدف تعزيز أوجه التعاون وإيجاد الفرص أمام قوى العمل الوطنية في قطاع السياحة.

شهد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب توقيع مذكرة التفاهم عبر كلا من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد جميل غزنوي، ووكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بوزارة السياحة هند الزاهد.

نصت المذكرة على تعاون الطرفين في تسخير مواردهما المشتركة وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالتدريب والموارد الأكاديمية اللازمة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الفنادق والضيافة ضمن منطقة جدة التاريخية، وتوفير فرص العمل في القطاع بهدف التوطين وإحلال السعوديين المتخصصين في مجالات الفندقة والسياحة التراثية والإرشاد السياحي.

يطمح الطرفان من خلال التعاون إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة في السعودية، والرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر بحلول 2030, وإيجاد 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة.

من المقرر أن تقوم شركة تطوير البلد، عبر ذراعها "ضيافة البلد"، بتوفير أكثر من 1800 وحدة فندقية في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجارب فندقية فريدة للزوار تجمع ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة في قلب منطقة جدة التاريخية.