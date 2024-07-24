608.7 % نسبة تغطية الطرح المتبقي لـ "الصقر للتأمين" وتخصيص أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية في نهاية فترة الطرح المتبقي 608.7%. وقد تم بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 1,633,425 سهم.

بلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 31.9 مليون ريال، بمتوسط 19.57 ريال للسهم الواحد، فيما بلغت كسور الأسهم 13.443 سهم.

بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 15.6 مليون ريال.

بحسب بيان الشركة الذي نشر على "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين بتاريخ 25 يوليو 2024.

يذكر أن الشركة ستحصل على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي المتحصلات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها في موعد أقصاه الإثنين 19 أغسطس المقبل.