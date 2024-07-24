ارتفاع أرباح "فيزا" خلال الربع الثالث إلى 4.87 مليار دولار

أعلنت شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية فيزا تحقيق أرباح ربع سنوية بقيمة 4.87 مليار دولار بما يعادل 2.40 دولارا للسهم الواحد، مقابل 4.16 مليار دولار بما يعادل دولارين للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مع استبعاد البنود الخاصة بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 4.91 مليار دولار بما يعادل 2.42 دولارا للسهم.

في الوقت نفسه زادت الإيرادات ربع السنوية للشركة الأمريكية بنسبة 9.6% سنويا إلى 8.90 مليار دولار مقابل 8.12 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماصي.

وصل إجمالي عدد المعاملات التي تمت باستخدام شبكة خدمات فيزا خلال الربع الثالث من العام المالي 59.3 مليار معاملة بزيادة نسبتها 10% سنويا.