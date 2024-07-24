تراجع أرباح "تسلا" إلى 1.48 مليار دولار في الربع الثاني

شهدت شركة تسلا الأمريكية، المصنعة للسيارات الكهربائية، انخفاضا في الأرباح خلال الربع الثاني، وفقا لما أعلنته الشركة.

بلغت أرباح الشركة 1.48 مليار دولار، أو 0.42 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 2.70 مليار دولار، أو 0.78 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 2.3% لتصل إلى 25.50 مليار دولار، مقارنة بـ 24.93 مليار دولار في العام الماضي.

قالت الشركة في التحديث الربع سنوي: "حققنا إيرادات قياسية ربع سنوية رغم بيئة التشغيل الصعبة".

كانت تسلا تركز على تقليل التكاليف على مستوى الشركة، وتعزيز نمو أعمالها التقليدية في مجال الأجهزة، وتسريع تطوير المنتجات والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.