ارتفاع أرباح "ألفابت" مالكة "جوجل" في الربع الثاني إلى 23.62 مليار دولار

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن نتائجها للربع الثاني، حيث ارتفعت الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة 23.62 مليار دولار، أو 1.89 دولار للسهم الواحد.

مقارنة بـ 18.37 مليار دولار، أو 1.44 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات الشركة للربع نفسه بنسبة 13.6% لتصل إلى 84.74 مليار دولار مقارنة بـ 47.60 مليار دولار في العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي: "أداؤنا القوي هذا الربع يسلط الضوء على القوة المستمرة في البحث والزخم في الخدمات السحابية، نحن نبتكر في كل طبقة من طبقات الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن قيادة الشركة الطويلة في البنية التحتية وفريق البحث الداخلي يضعونها في موقع جيد مع تطور التكنولوجيا ومع سعيها للعديد من الفرص المقبلة.