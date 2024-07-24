ارتفاع أسعار الذهب 0.3% قبل صدور بيانات قد تؤثر على الفائدة

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلا 2416.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2417.10 دولار.

ارتفع الذهب مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

توقع غالبية الاقتصاديين في مسح لرويترز أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 % مسجلة 29.28 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 945.73 دولار للأونصة، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولار للأونصة.