ارتفاع أسعار النفط إلى 81.38 دولار للبرميل مدعومة بتراجع المخزونات الأمريكية

زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 37 سنتا أو 0.5 % إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 38 سنتا بواقع 0.5 % مسجلا 77.34 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط بعد تراجع استمر عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود.

نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

كانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

عانت الأسعار أيضا من استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى ضعف الطلب العالمي على الخام.