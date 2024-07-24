النفط يهبط 2 % إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع

هبطت أسعار النفط نحو 2 % إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء وسط زيادة التوقعات بوقف لإطلاق النار في غزة وتنامي مخاوف بشان الطلب في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.39 دولار (1.7 %-) إلى 81.01 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 1.44 دولار (1.8 %-) مسجلا 76.96 دولار للبرميل.

وكان هذا أدنى إغلاق لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط منذ السابع من يونيو، ودفع كلا الخامين القياسيين إلى منطقة ذروة البيع من الناحية الفنية للمرة الأولى منذ أوائل الشهر الماضي.

وفي الشرق الأوسط، اكتسبت الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بموجب خطة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو، زخما خلال الشهر الماضي.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقالت بريانكا ساشديف، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "قد تؤدي أي مؤشرات أخرى حول ضعف الطلب على النفط إلى جانب التوصل إلى حل في غزة إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط".

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "نظرا لهيمنة المخاوف بشأن الطلب حاليا، قد تجد أسعار النفط صعوبة في البداية في تعويض ما فقدته".

ومع ذلك، فإن التوقعات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ربما تدعم أسعار النفط، إذ أن انخفاض تكاليف الاقتراض يميل إلى زيادة الطلب على النفط.

وأشار لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر فيما يراهن المستثمرون في الولايات المتحدة أيضا على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وقالت مؤسسة جولدمان ساكس إن حرائق الغابات المتزايدة في مقاطعة ألبرتا الكندية تعرض ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط للخطر رغم أن الإنتاج ظل مستقرا إلى حد كبير حتى الآن.