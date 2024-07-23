انخفاض وول ستريت مع بدء إعلان أرباح عمالقة التكنولوجيا

أغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاتجاه السوق عقب إعلان أرباح ألفابت وتسلا.

واستهلت الشركتان نتائج أرباح ما تسمى بالعظماء السبعة، والتي تضم إلى جانبهما مايكروسوفت وأبل وأمازون وإنفيديا وميتا، بينما انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، ارتفعت أسهم الشركة الأم لشركة جوجل.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.22 نقطة، (0.17 %-)، ليغلق عند 5555.19 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 8.59 نقطة، (0.05 %-)، إلى 17998.98 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 55.71 نقطة، (0.14 %-)، إلى 40359.73 نقطة.