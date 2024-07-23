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  • إقفال طرح يوليو ضمن برنامج صكوك السعودية المحلية بمبلغ 3.211 مليارات ريال
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إقفال طرح يوليو ضمن برنامج صكوك السعودية المحلية بمبلغ 3.211 مليارات ريال

إقفال طرح يوليو ضمن برنامج صكوك السعودية المحلية بمبلغ 3.211 مليارات ريال
الرياض : واس
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 9:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 9:43 مساء

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.211 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الأولى 612 مليون ريال لصكوك تستحق في 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 159 مليون ريال لصكوك تستحق في 2031م.

كما بلغت الشريحة الثالثة 961 مليون ريال لصكوك تستحق في 2034م، وبلغت الشريحة الرابعة 1.253 مليار ريال لصكوك تستحق في 2036م، وبلغت الشريحة الخامسة 226 مليون ريال لصكوك تستحق في 2039م.

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