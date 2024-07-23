10 شركات في «تاسي» تزيد مبيعاتها بنمو سنوي مركب يتجاوز 35 % خلال 5 أعوام

سجلت عشر شركات مدرجة في السوق السعودية "تاسي" نموا في مبيعاتها خلال آخر خمسة أعوام (2023 إلى 2019)، نموا سنويا مركبا يتجاوز 35%، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات الشركات المدرجة، تصدرت شركة اللجين القابضة الشركات في السوق السعودية من حيث متوسط النمو المركب آخر 5 أعوام، لتحقق متوسط نمو سنوي عند 177%.

الشركة التي تعمل في مجال البتروكيماويات والطاقة، استفادت من توحيد القوائم المالية مع شركة ناتبت، مطلع عام 2022، لتصل مبيعات الشركة إلى 1.4 مليار ريال تقريبا، مقارنة بنحو 23.7 مليون ريال عام 2019.

في المرتبة الثانية، جاءت شركة أنعام القابضة التي نمت إيراداتها من 8.4 مليون ريال، إلى 51.2 مليون ريال، محققة نموا سنويا مركبا بلغ 57%.

فيما جاءت شركة العقارية السعودية المختصة بالتطوير العقاري ثالثا، بتحقيق نمو سنوي مركب بلغ 52%، وارتفعت مبيعاتها السنوية من 340 مليون ريال تقريبا إلى 1.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

الشركة التي يمتلك الصندوق السيادي السعودي حصة استراتيجية تبلغ 64.6% استفادت من استراتيجيتها الجديدة والمعتمدة عام 2021، وتركز على تطوير الأراضي بمحفظتها إما لبيعها كوحدات سكنية مطورة أو لاستخدامها في مشاريع عقارية تجارية.

39 % من الشركات تتجاوز متوسط السوق

حققت الشركات المدرجة في السوق محل الدراسة البالغ عددها 210 شركات (لا تشمل الشركات حديثة الإدراج التي لم تعلن نتائجها خلال الفترة)، متوسط نمو سنوي مركب في المبيعات عند 10.3%.

وارتفعت المبيعات المسجلة من 1.8 تريليون ريال خلال عام 2019 إلى نحو 2.64 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، بما فيها مبيعات أرامكو السعودية.

كما سجلت نحو 82 شركة تمثل نحو 39% من الشركات محل الدراسة، نموا يفوق السوق، مقابل 83 شركة حققت معدلات نمو أقل من السوق.

مبيعات دون مستويات ما قبل الجائحة

سجلت 45 شركة بما يمثل 21% من شركات السوق محل الدراسة مبيعات دون مستويات ما قبل الجائحة، وتصدرها شركة الكابلات السعودية التي حققت تراجع في المبيعات بمتوسط سنوي بلغ 47%.

الشركة العاملة في تصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، حققت العام الماضي أدنى مبيعات سنوية منذ عام 2004 على أقل تقدير، عند 31 مليون ريال متأثرة بتجميد حساباتها البنكية نتيجة لتعثر السيولة، ما أسهم في إيقاف الأنشطة الإنتاجية لعدة أشهر، فيما كانت المبيعات عام 2019 نحو 381 مليون ريال.

وسجلت كل من "صادرات، مدينة المعرفة، أمانة للتأمين" تراجعا في المبيعات خلال الفترة بمتوسط سنوي بلغ 36.4% و19.5% و 14.5% على الترتيب.

وحدة التحليل المالي