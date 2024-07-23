تزايد وتيرة تراجع مؤشر «تاسي» للجلسة الثانية مع تراجع «أرامكو» والبنوك

تراجع مؤشر "تاسي" للجلسة الثانية وزاد من وتيرة الانخفاض إلى 0.57% ليغلق عند 12105 نقاط فاقدا 69 نقطة. وجاء التراجع بضغط من "أرامكو السعودية" بشكل رئيس مع تراجع السهم 1% بجانب أسهم البنوك على رأسهم "الراجحي"، وتراجعت قيم التداول 17% لتسجل 6.8 مليار ريال نحو نصفها تركز في الشركات الصغيرة التي سجلت أسوأ أداء بحسب مؤشرها بنسبة 0.55% مقابل تراجع أقل في الشركات الكبيرة والمتوسطة.

وارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بـ1.56%، بينما الأعلى ارتفاعا "المرافق العامة" بـ1.6%، وكان قطاع البنوك الأعلى تداولا بقيمة 860 مليون ريال، بينما الصناديق العقارية المتداولة الأقل تداولا بقيمة 11.3 مليون ريال. وتصدر سهما "سمو" و"المملكة" الأسهم ارتفاعا بالحد الأعلى بعد الاستحواذ على صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية بقيمة 6.8 مليار ريال، إلا أن يأتي ارتفاع سمو رغم عدم افصاح الشركة عن الصفقة نظرا التوقيع تم لشركة سمو القابضة المالكة بنسبة 63% لشركة سمو العقارية المدرجة.

من ناحية فنية، لم تستطع السوق أن تتجاوز مستويات 12220 نقطة التي تشكل مقاومة، وتزايدت الضغوط البيعية عندها واستمرت للجلسة الثانية، واستمرار تداول المؤشر دونها يبقي الضغوط حتى مستويات 12 ألف أو 11950 نقطة التي تشكل منطقة الدعم.