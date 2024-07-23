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مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
جدة: واس
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 3:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 4:22 مساء

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة.

وأكد المجلس في الشأن المحلي أن استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وفوض وزير التجارة بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة في البلدين للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه، كما وافق على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من جامبيا، وتنزانيا.

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