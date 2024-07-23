تويوتا تعتزم إعادة شراء أسهمها الإستراتيجية من ميتسوبيشي وسوميتومو

من المقرر أن تعلن شركة تويوتا موتور عن إعادة شراء أسهمها من بنوك وشركات تأمين يابانية كبرى كجزء من خطة إعادة شراء بقيمة تريليون ين وبرنامج أوسع لتصفية الحصص الإستراتيجية مع الشركاء الماليين، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "بلومبرغ" .

قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، إن مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي فينانشيال" ومجموعة "سوميتومو ميتسوي فينانشيال" ستبدآن في تصفية حصصهما في تويوتا.

أشارت المصادر إلى إنه من المقرر أن تعلن شركة طوكيو مارين هولدينجز وشركة إنشورانس جروب هولدينجز عن بيع أسهمها أيضا، مضيفة أنه من المقرر إعلان البيانات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

رفض ممثلون عن شركات "تويوتا" و"ميتسوبيشي" و"سوميتومو" و"طوكيو مارين" التعليق على الأمر.