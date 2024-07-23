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"المملكة" و"سمو" يتصدران ارتفاعات الأسهم السعودية بعد تأسيس صندوق بـ 6.8 مليار ريال

"المملكة" و"سمو" يتصدران ارتفاعات الأسهم السعودية بعد تأسيس صندوق بـ 6.8 مليار ريال
أحمد الرشيد من الرياض
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 4:16 مساء

تصدرا سهما "المملكة" و"سمو" ارتفاعات سوق الأسهم السعودية اليوم بعد توقيعهما اتفاقية لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال.

ارتفع "المملكة" بالحد الأعلى خلال تداولات اليوم مسجلا 9.9% ليصل إلى أعلى سعر منذ عام مواصلا ارتفاعه للجلسة الثالثة، بعد صعوده 3.6% أمس.

في حين زاد سهم "سمو" 9% مرتفعا لليوم الثاني على التوالي ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو.

تعكس تحركات السهمين تفاعل المتعاملين تجاه توقيع شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية اتفاقية لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال للاستحواذ على صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية المملوك حاليا بالكامل لشركة جدة الاقتصادية.

سيضم التحالف في الصندوق الجديد شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية. جدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة ستمتلك مانسبته 40 % من الصندوق الجديد.

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