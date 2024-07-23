أنت هنا

  • الأسواق
  • وزير الاقتصاد: نقص موارد المياه العذبة يؤثر على الأمن الغذائي العالمي
﻿

وزير الاقتصاد: نقص موارد المياه العذبة يؤثر على الأمن الغذائي العالمي

وزير الاقتصاد: نقص موارد المياه العذبة يؤثر على الأمن الغذائي العالمي
وزير الاقتصاد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين. "واس"
وزير الاقتصاد: نقص موارد المياه العذبة يؤثر على الأمن الغذائي العالمي
وزير الاقتصاد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين. "واس"
الرياض: واس
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 2:05 مساء

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي يعيق التنمية البشرية من خلال التسبب في أخطار صحية شديدة تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف وسوء التغذية وعدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيودا كبيرة على الزراعة، ما يؤثر في الأمن الغذائي العالمي، كما أن ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة.

وأشار خلال مشاركته في جلسة "ضمان الوصول إلى المياه" خلال الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية المقام في مدينة ريو دي جانيرو، إلى تأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستعمل كمنصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أهمية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالوصول للمياه.

وأكد الوزير الإبراهيم وجوب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في 2020، والاستفادة من المنظمة العالمية للمياه كمنصة لوضعنا على المسار الصحيح لضمان الوصول الشامل إلى المياه.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

الأسهم الأوروبية .. خسائر شركات التعدين تبدد مكاسب التكنولوجيا

23 يوليو 2024
الأسواق

مؤشر نيكاي يواصل الخسائر بسبب قوة الين مع ترقب الفائدة

23 يوليو 2024
الأسواق

الصين توفر 6.98 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال النصف الأول رغم تراجع نمو الاقتصاد

23 يوليو 2024
الأسواق

الذهب يصعد 0.2% مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية

23 يوليو 2024
الأسواق

استقرار أسعار تصدير القمح الروسي مع انخفاض معدلات الشحن

23 يوليو 2024
الأسواق

«تاسي» يكسر أطول ارتفاعات في 5 أشهر وسط ضغط أسهم قيادية

22 يوليو 2024