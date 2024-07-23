مؤشر نيكاي يواصل الخسائر بسبب قوة الين مع ترقب الفائدة

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا قليلا اليوم الثلاثاء ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ طغى الحذر بسبب ارتفاع الين على مكاسب أسهم الرقائق.

هبط نيكاي اليوم 0.01 % متراجعا خمس نقاط إلى 39594.39 نقطة بعد أن صعد بما يصل إلى 0.8 في وقت سابق من الجلسة دون الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة المهم معنويا.

من شأن ارتفاع الين أن يلقي بظلاله على النتائج النهائية لشركات التصدير ذات الثقل على المؤشر في وقت يبدأ فيه موسم إعلان النتائج في التسارع هذا الأسبوع.

تداول الين في أحدث التعاملات عند 156.20 للدولار اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 157.50 للدولار.

انخفض نيكاي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39519.39 نقطة أمس الإثنين، بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 42426.77 نقطة في 11 يوليو.

من ناحية أخرى صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21% مدعوما بمؤشر فرعي لأسهم القيمة صعد 0.48% فيما ارتفعت أسهم النمو 0.1% فقط.

شكلت أسهم شركات قطاع الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي، إذ اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأمريكية في ختام جلسة أمس.

صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورد لإنفيديا 2.87 %، كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.32 %.

كان قطاع الشحن الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، إذ قفز المؤشر 6.62% متفوقا بفارق كبير على مؤشر أسهم البنوك الذي حل في المركز الثاني وارتفع 1.59%.

من جهة آخرى سجل الين الياباني اليوم الثلاثاء ارتفاعا في ظل تفاعل السوق مع تصريحات مسؤول ياباني كبير زادت من الضغوط على بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة لتعزيز العملة.

حافظ الدولار واليورو على استقرارهما بشكل عام في حين عانى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة في الصين.

انخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.65 % مقابل الين الياباني إلى 155.98 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله الخميس عند 155.375 للدولار.

قال توشيميتسو موتيجي المسؤول البارز في الحزب الحاكم الليلة الماضية: إن بنك اليابان يجب أن يشير بشكل أكثر وضوحا إلى عزمه تعديل السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد. ومن المقرر أن يتخذ بنك اليابان قراره القادم بشأن الفائدة في 31 يوليو.

تلقى الين بعض الدعم من تدخلات طوكيو لدعم العملة فيما تترقب الأسواق قرار بنك اليابان. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع.

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند 104.33، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 103.64 الأسبوع الماضي. وانخفض اليورو 0.15 % إلى 1.0874 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.12 % إلى 1.2915 دولار.

يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة نسبيا في ظل قلة البيانات الاقتصادية لحين صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ليونيو المقرر صدورها الجمعة.

جاء رد فعل السوق على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي متواضعا، رغم وجود بعض التراجع ضمن ما أُطلق عليها (تداولات ترمب) التي شهدت تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فاجأت الصين الأسواق أمس بخفض أسعار الفائدة الرئيسة قصيرة وطويلة الأجل في أول خطوة واسعة النطاق لها منذ أغسطس الماضي، ما يشير إلى عزمها تعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6622 دولار أمريكي، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أضعف مستوى له منذ أوائل مايو عند 0.5962 دولار أمريكي.