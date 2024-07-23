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لقاء سعودي - برازيلي للتعاون في الطاقة المتجددة

لقاء سعودي - برازيلي للتعاون في الطاقة المتجددة
المصدر: "واس"
برازيليا : واس
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:50 مساء

بحثت السعودية مع البرازيل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات البنية التحتية، والأعمال التجارية الزراعية، وقطاعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أمس وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين المنعقد في العاصمة برازيليا.
وناقش الوزيران خلال اللقاء جدول أعمال الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين.

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