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إطلاق برنامج تدريب على متن الكروز الأوروبي لتعزيز السياحة الساحلية السعودية

إطلاق برنامج تدريب على متن الكروز الأوروبي لتعزيز السياحة الساحلية السعودية
الرياض : واس
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:43 صباحا

أطلقت وزارة السياحة أمس برنامج تدريب نوعي على متن الكروز الأوروبي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ لتعزيز جودة خدمات السياحة، وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تقديم خدمات سياحة ساحلية فاخرة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقدم لأول مرة على متن الكروز الأوروبي ومعتمد من جامعة بليموث البريطانية وديل كارنجي، وبإشراف جامعة أم القرى تحت شعار "#نبحر_مع_أهلها".

ويهدف البرنامج إلى تزويد العاملين في المنتجعات الساحلية الفاخرة ووكالات السفر بالمهارات المهنية اللازمة المتسقة مع المعايير الوطنية المهنية للمهارات في قطاع السياحة، وذلك لتقديم تجربة استثنائية لزوّار #صيف_السعودية، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والهيئة السعودية للبحر الأحمر لإثراء التجارب السياحية الساحلية بكفاءات وطنية واعدة من خلال برنامج "التميز في السياحة الساحلية".

يذكر أن وزارة السياحة أطلقت المعايير الوطنية المهنية للمهارات في قطاع السياحة في شهر يونيو الماضي باللغتين العربية والإنجليزية تحت مبادرة "أهلها"، وذلك لرفع جودة مخرجات التعليم والتدريب السياحي وإغلاق الفجوة بين العرض والطلب.

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