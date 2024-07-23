بدء أعمال التنفيذ في مشروع «بنان» الرياض

كشفت مجموعة «طلعت مصطفى السعودية»، عن انطلاق أعمال التنفيذ والإنشاء في مدينة «بَنان»، بشمال شرق الرياض.

وأوضحت المجموعة فى بيان أنه «من اليوم يجرى العمل على مدار الساعة في المشروع، التزاما بالجداول الزمنية والخطط الإنشائية .. حيث بدأت المعدات الثقيلة والمعدات التشغيلية بكامل الطاقة، لتسليم الوحدات للملاك على التوالي».

وأضاف البيان: «يتم تطوير مشروع بنان ليكون مدينة ذكية تقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرقي الرياض، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن في (Gated Community)، من خلال تميّزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة».

كانت الشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة «طلعت مصطفى السعودية»، قد أعلنتا في مايو الماضي، وضع حجر أساس مشروع «مدينة بَنان»، حيث بدأت عمليات الحجز في المشروع.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد اعلنت في إفصاح للبورصة المصرية، أن مشروع «بنان»، الذي وصفته بالمدينة المستدامة «حقق مبيعات غير مسبوقة تقدر بنحو 40 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو من العام الحالي، متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط».

كان هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى السعودية» للتطوير العقاري، قد توقع أن الإيرادات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، كما تقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 31.4 مليار ريال.