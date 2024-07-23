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الصين توفر 6.98 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال النصف الأول رغم تراجع نمو الاقتصاد

الصين توفر 6.98 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال النصف الأول رغم تراجع نمو الاقتصاد
People attend a job fair following the Lunar New Year holiday, in Beijing, China, February 23, 2024. REUTERS/Ellen Zhang/File photo
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:08 صباحا

وفر اقتصاد الصين 6.98 مليون وظيفة من جديدة في المناطق الحضرية خلال النصف الأول.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي الصينية إن معدل البطالة في المناطق الحضرية ظل خلال الشهر الماضي عند مستوى 5 % كما استقر موقف التوظيف في هذه المناطق بشكل عام.

وتستهدف الصين توفير 12 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال العام الحالي، بهدف المحافظة على معدل البطالة في المناطق الحضرية في حدود 5.5 % فقط، يأتي ذلك في حين تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وبتوقعات المحللين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 4.7 % سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5.1 % بعد نموه بمعدل 5.3 % خلال الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 0.7 % بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1.1 % بعد نموه بمعدل 1.6 % خلال الربع الأول.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي استقرار معدل البطالة في الصين بشكل عام خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق وكان 5 % متفقا مع توقعات المحللين.

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