ارتفاع أرباح "موبايلي" 33% لتسجل 661 مليون ريال في الربع الثاني

نمت أرباح شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" بـ 33% في الربع الثاني مقابل الربع المماثل من العام الماضي لتسجل أرباحا بقيمة 661 مليون ريال أعلى من متوسط التوقعات بـ 2% والبالغ 648 مليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات 4.6% لتصل إلى 4.5 مليار ريال، وفقا لبيان الشركة الذي نشر في موقع "تداول" اليوم.

أرجعت الشركة النمو إلى تحسن الربح التشغيلي وانخفاض مصاريف التمويل بنسبة قدرها 26% نظرا لانخفاض محفظة الديون، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

بينما في النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح الشركة 1.3 مليار ريال بنمو 34%، فيما ارتفعت المبيعات 8% لتصل إلى 9 مليارات ريال.

يعود تحسن المبيعات إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوما بالنمو في قطاع الأعمال. بينما حسن انخفاض مصاريف التمويل والزكاة وضريبة الدخل من أرباح الشركة خلال الفترة.

نمت قاعدة عملاء الشركة ليصل عدد مشتركي الهاتف المتنقل إلى 12.2 مليون عميل، نحو 10.2 عميل مسبق الدفع والبقية مفوتر، بينما بلغ عدد مشتركي الألياف الضوئية 298 ألف عميل.

استمرت الشركة في الانفاق الرأسمالي بغرض تطوير الشبكة وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات ليبلغ إنفاقها في النصف الأول نحو 386 مليون ريال.