ارتفاع أرباح "المطاحن الأولى" 30.3% في الربع الثاني نتيجة زيادة الإيرادات

ارتفع صافي الربح لشركة المطاحن الأولى بنسبة 30.3 % خلال الربع الثاني من 2024 نتيجة زيادة الإيرادات.

وفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم بلغت الأرباح 45.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 34.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري ١٢٣ مليون ريال بنمو ١٣%؜ عن الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت ايرادات الشركة خلال الفترة ١٠%؜ لتسجل ٥١٩ مليون ريال.

أرجع بيان الشركة النمو إلى نمو مبيعات الاعلاف والدقيق، وارتفاع المبيعات خلال موسم رمضان، والتحسن في مزيج منتجات الشركة وارتفاع هامش الربح.

أكدت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل رئيس للنمو القوي في مبيعات الأعلاف بنسبة 36.3% مدفوعة بزيادة الطلب، إضافة إلى الزيادة المستمرة في مبيعات الدقيق والتي بلغت 6.7%، وكذلك ارتفاع مبيعات النخالة بنسبة 5.5%.

بلغ الربح التشغيلي 63.8 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 51.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 24.3 %.

وصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 2.23 ريال مقابل 1.96 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13.3% لتصل إلى 242.3 مليون ريال خلال الربع الحالي، بزيادة بلغت 28.4 مليون ريال، في مقابل 214.0 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

من جهة آخرى أعلنت شركة المطاحن الأولى اليوم الثلاثاء عن قرار مجلس الإدارة توزيع 86 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2024.

تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55.5 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.55 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15.5%.