الذهب يصعد 0.2% مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % مسجلا 2401.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2403.60 دولار.

يترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 29.14 دولار للأونصة، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 908.43 دولار للأونصة.