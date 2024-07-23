"Rebellions " تغلق جولة استثمارية بـ 15 مليون دولار بمشاركة "واعد فنتشرز"

أغلقت شركة "Rebellions" الكورية المتخصصة في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات جولتها الاستثمارية التابعة للسلسلة "ب" والمقدرة بقيمة 15 مليون دولار وذلك بمشاركة صندوق واعد فنتشرز، صندوق رأس المال الجريء التابع لشركة أرامكو السعودية.

بذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي نجحت الشركة في إغلاقه منذ تأسيسها لأكثر من 225 مليون دولار.

تعد الجولة أول نشاط استثماري لصندوق واعد فنتشرز في أحد الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، ما يعكس ثقة المستثمرين الحاليين والسابقين تجاه جاهزية السوق السعودي لتبني تقنيات حديثة كالتقنيات التي تبتكرها شركة "Rebellions".

تخطط " Rebellions" للاستفادة من التمويل في تطوير تقنياتها وابتكاراتها في مجال أشباه الموصلات، إضافة إلى دعم دخولها للسوق السعودي عن طريق إنشاء شركة تابعة لها في السعودية.

من جانبه قال سونجهيون بارك، الرئيس التنفيذي لشركة "Rebellions": "نؤمن بأن هذا الاستثمار مع صندوق واعد فنتشرز سيكون نقطة تحول محورية في رحلة نمو الشركة عالميا بشكل عام، وتوسعها في السعودية بشكل خاص، حيث ازدهرت مؤخرا استثمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السعودية".

قال المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز: " بدعمنا رحلة شركة " Rebellions" في تسريع تبني شرائح الذكاء الاصطناعي في السعودية، نؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار في قطاع أشباه الموصلات الذي أصبح من أحد المجالات الرئيسية الداعمة للتطور التكنولوجي ضمن رؤية السعودية 2030".

يذكر أن شركة "Rebellions" تأسست في عام 2020، لتصبح من أبرز الشركات الناشئة وأكثرها تميزا في مجال تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث نجحت الشركة في غضون ثلاثة أعوام من ابتكار شريحتين للذكاء الاصطناعي توفر كفاءة فائقة باستهلاك أقل للطاقة وأداء منخفض الجهد، كما تعمل حاليا لطرح شريحتها الثالثة خلال النصف الثاني من العام الحالي.