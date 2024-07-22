"SAMI" توقع اتفاقيتين مع "لوكهيد مارتن" و"إيرباص" لصيانة الطائرات العمودية في السعودية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقيتين جديدتين مع شركائها الاستراتيجيين لوكهيد مارتن وشركة إيرباص للطائرات العمودية؛ بهدف توسيع نطاق القدرات المعتمدة للمجموعة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لطائرات C-130 Hercules في السعودية مع شركة لوكهيد مارتن، واعتماد مركز لصيانة وإصلاح الطائرات العمودية مع شركة إيرباص للطائرات العمودية.

جاء ذلك خلال مشاركة "SAMI" في معرض فارنبره الدولي للطيران 2024، والذي يُعقد في المملكة المتحدة من 22 إلى 26 يوليو 2024، بحضور المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس، وعبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.



بموجب الاتفاقية الأولى، تنضم السعودية من خلال شركة سامي السلام لصناعة الطيران إلى مجموعة حصرية من 14 دولة التي تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات C-130 Herculesمن شركة لوكهيد مارتن.

وبحسب الاتفاقية الثانية، تلتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بتوطين صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العمودية بالشراكة مع "إيرباص للطائرات العمودية". حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات داخل المملكة في مجال إصلاح أنظمة الطائرات العمودية.

