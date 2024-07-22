«تاسي» يكسر أطول ارتفاعات في 5 أشهر وسط ضغط أسهم قيادية

كسر مؤشر "تاسي" أطول سلسلة ارتفاع في خمسة أشهر ليغلق عند 12174 نقطة فاقدا 28 نقطة بـ0.23، بحسب تحليل وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

جاء ذلك وسط ضغوط من أسهم قيادية على رأسهم "أكوا باور" المتراجع 3.2% كثالث أعلى تراجع بين الأسهم المتداولة، في حين ارتفعت الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت الأسهم الصغيرة الاستحواذ على ثلثي السيولة البالغة 8.3 مليار ريال.

تراجعت خمسة قطاعات تصدرهم "المرافق العامة" بـ2.5% بينما الأعلى ارتفاعا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ1.7%، وكذلك كان الأعلى في قيمة التداول بمبلغ 1.8 مليار ريال.

وحافظت الشركات حديثة الإدراج على نشاطها، إلا أنها شهدت تبديل مراكز مقابل تراجع سهم "مياهنا" 3.4% كثاني أعلى الأسهم تراجعا، إضافة إلى تراجع "تالكو" و"رسن"، فيما ارتفع سهما "فقيه الصحية" و"سماسكو" وحققت الأولى أفضل أداء يومي باستثناء يوم الإدراج.

من ناحية فنية، أشير سابقا إلى مستويات المقاومة 12220 نقطة وحاولت السوق تجاوزها لتبلغ 12234 نقطة إلا أنها تعرضت لضغوط بيعية أفقدت السوق مكاسبها وأوصلتها للمنطقة الحمراء لتكسر أطول سلسلة تراجع منذ فبراير، لذا استمرار عجز السوق عن تجاوز تلك المستويات ستبقى فرص تعرضها لضغوط بيعية.

وحدة التقارير الاقتصادية