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"التعاون الرقمي" تدعو خبراء الاقتصاد لمناقشة آثار العطل التقني العالمي

"التعاون الرقمي" تدعو خبراء الاقتصاد لمناقشة آثار العطل التقني العالمي
A notice informing customers they cannot pay by card is displayed in the self-checkout area of a Waitrose supermarket, amid a global IT outage, in Canary Wharf, London, Britain, July 19, 2024. REUTERS/Helen Reid
الرياض : واس
  • الاثنين 22 يوليو 2024 3:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 4:50 مساء

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، لعقد اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطلت بسببه عديد من العمليات المهمة حول العالم.

أحدث الخلل اضطرابات في عديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

أوضحت المنظمة في بيان لها أن الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي الأخطار والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية.

أشارت المنظمة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطوير سياسات وبروتوكولات لتلافي الأخطار عند حدوث مثل هذه الأعطال وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

أفادت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعقد مناقشات طارئة مع دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي لاستخلاص الدروس المستفادة من الحادثة، وتحديد تأثيراتها المحتملة في خطط التحول الرقمي الوطنية، وخطوات عملية للتأكد من استعداد جميع الأطراف المعنية للتجاوب مع الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين لتلافي الأخطار وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

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