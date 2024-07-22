أنت هنا

﻿

نمو أرباح "سلوشنز" بـ 33 % في الربع الثاني

نمو أرباح "سلوشنز" بـ 33 % في الربع الثاني
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 22 يوليو 2024 4:00 مساء
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 4:51 مساء

ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" 33% في الربع الثاني مقابل الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 453 مليون ريال. بينما ارتفعت الإيرادات 2.6% لتسجل 2.7 مليار ريال، وفقا لبيان للشركة نشر على موقع "تداول" اليوم.

الشركة أرجعت سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي جاء بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، نتيجة لانخفاض كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 17 مليون ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 31 مليون ريال. وتسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 71 مليون ريال. وانخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 31 مليون ريال.

بينما في النصف الأول من العام الجاري بلغت الأرباح 3.2 مليار ريال بنمو 16%، بينما ارتفعت الإيرادات 3.7% لتصل إلى 5.6 مليار ريال.

أعادت الشركة سبب النمو إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، وتسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 26 مليون ريال، وانخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 79 مليون ريال.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"لدن" توقع عقدا لتوسعة مقر وزارة البلديات والإسكان بـ 628 مليون ريال

22 يوليو 2024
الشركات

"إم أي إس" تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 340.2 مليون ريال

22 يوليو 2024
الشركات

"أوتو" تجمع 30 مليون ريال من جولة قادتها "سنابل" المملوكة لصندوق الاستثمارات

22 يوليو 2024
الشركات

مدير عام "سهم" تؤكد على دور المنصة في تحول قطاع التداول عبر الانترنت في السعودية

22 يوليو 2024
الشركات

ارتفاع أرباح "الدريس" 17.4 % خلال الربع الثاني بدعم زيادة عدد المحطات

22 يوليو 2024
الشركات

"وودسايد إنيرجي" الأسترالية تستحوذ على "تيلوريان الأمريكية" بـ 900 مليون دولار

22 يوليو 2024