نمو أرباح "سلوشنز" بـ 33 % في الربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" 33% في الربع الثاني مقابل الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 453 مليون ريال. بينما ارتفعت الإيرادات 2.6% لتسجل 2.7 مليار ريال، وفقا لبيان للشركة نشر على موقع "تداول" اليوم.

الشركة أرجعت سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي جاء بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، نتيجة لانخفاض كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 17 مليون ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 31 مليون ريال. وتسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 71 مليون ريال. وانخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 31 مليون ريال.

بينما في النصف الأول من العام الجاري بلغت الأرباح 3.2 مليار ريال بنمو 16%، بينما ارتفعت الإيرادات 3.7% لتصل إلى 5.6 مليار ريال.

أعادت الشركة سبب النمو إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، وتسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 26 مليون ريال، وانخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 79 مليون ريال.