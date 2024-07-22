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  • "لدن" توقع عقدا لتوسعة مقر وزارة البلديات والإسكان بـ 628 مليون ريال
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"لدن" توقع عقدا لتوسعة مقر وزارة البلديات والإسكان بـ 628 مليون ريال

"لدن" توقع عقدا لتوسعة مقر وزارة البلديات والإسكان بـ 628 مليون ريال
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 22 يوليو 2024 4:00 مساء
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 4:19 مساء

وقعت شركة لدن للاستثمار عقد مشروع من قبل شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" مع وزارة البلديات والإسكان، لتوسعة مقر الوزارة في العاصمة السعودية الرياض بقيمة 628 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم، يتضمن العقد توسعة للمقر الحالي لوزارة البلديات والإسكان وتقع هذه التوسعة داخل حرم مقر الوزارة الواقع على تقاطع طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله في الرياض.

وتتكون التوسعة من 8 أدوار خرسانية منها طابقان مواقف تحت الأرض، متصلان بالمبنى القائم بجسر مشاة على مستوى الدور الثالث.

يشمل تنفيذ المشروع جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمباني A,B وتنسيق الموقع العام حسب وثائق المشروع من مخططات ومواصفات وجداول كميات.

تتوقع "لدن" ابتداء الأثر المالي من الربع الأخير من 2024 ويستمر طوال مدة المشروع الذي ستكون مدته 48 شهرا.

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