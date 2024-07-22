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30 مليار ريال مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي السعودي خلال 2023

30 مليار ريال مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي السعودي خلال 2023
ماجد الخالدي من الرياض
  • الاثنين 22 يوليو 2024 2:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 22 يوليو 2024 3:56 مساء

ارتفع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في السعودية بنسبة 173.4 % بنهاية العام الماضي، لتبلغ 4514 منظمة بحسب التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، بلغت مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي السعودي خلال العام الماضي نحو 0.87 % ما يمثل 30.1 مليار ريال، ليحقق المركز الوطني مستهدفاته في أن يكون للقطاع مساهمة اقتصادية، حيث يبلغ المستهدف للعام عند 0.51 %، فيما يبلغ مستهدف عام 2030 عند 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع غير الربحي من القطاعات التنموية المساهمة في رؤية 2030، والتي لها دور في تحقيق مستهدفاتها بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستحوذت الرياض على 28.5 % من عدد المنظمات غير الربحية في السعودية، بنحو 1324 منظمة، فيما تأتي الشرقية بالمرتبة الثانية بنحو 396 منظمة، ثم القصيم بـ 414 منظمة.

ويشمل الأداء الاقتصادي للقطاع، المساهمة في سوق العمل من خلال التوظيف والذي زاد أعداد العاملين إلى 834.3 ألف موظف، ما يمثل 0.55 % من إجمالي القوى العاملة، وهو يفوق المستهدف البالغ 0.39 %.

وحدة التحليل المالي

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